Свидание с интернет-приятелем закончилось для петербурженки больницей и ограблением

Мужчина ударил женщину по голове, а затем украл у нее мобильный телефон и банковские карты.

Во вторник, 28 апреля, в полицию Московского района обратилась женщина 1986 года рождения, заявив о грабеже. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, к ней в квартиру дома №78/3 на Ленинском проспекте пришел мужчина, с которым женщина познакомилась в сети. Гость оказался грабителем. Ударив петербурженку по голове, он украл у нее мобильный телефон и банковские карты.

Женщину увезли в больницу до приезда сотрудников полиции. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В настоящий момент ведется розыск преступника.

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Фото: Piter.TV