Раскрыта кража сотни шоколадок из супермаркета в Петербурге

Также у злоумышленников нашли множество сыра, масла, шампуней.

По горячим следам полиция раскрыла грабеж в супермаркете в центре Петербурга. Злоумышленники похитили почти сотню плиток шоколада. По версии полиции, злоумышленники могут быть причастны к целой серии хищений из супермаркетов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 25 апреля поступило сообщение о грабеже в сетевом супермаркете на улице Егорова. Двое мужчин вынесли 80 плиток шоколада и 8 коробок шоколадных конфет. Злоумышленники при этом уехали на арендованной машине. По горячим следам подозреваемых задержали 26 апреля на бульваре Новаторов. Задержанным оказались ранее судимые уроженцы Северной Осетии, 32 и 29 лет, оба нигде не работают. По оперативной информации, мужчины могут быть наркозависимыми.

При осмотре иномарки, на которой передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили в багажнике большое количество товаров народного потребления (шампуни, сыры, масло, конфеты и пр.), происхождение которых задержанные не смогли пояснить. Похищенное частично изъято. По предварительным сведениям, похищенное злоумышленники сбывали на рынках.

Видео: МВД