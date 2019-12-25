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В Петербурге двое грабителей вынесли из "Пятёрочки" весь шоколад
Сегодня, 9:52
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ruzannar

В Петербурге двое грабителей вынесли из "Пятёрочки" весь шоколад

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Сумма ущерба сейчас устанавливается.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 25 апреля в полицию поступил звонок от директора "Пятёрочки".

По её словам, в магазине по адресу ул. Егорова д. 25 лит. А, двое неизвестных похитили 80 плиток шоколада и 8 коробок шоколадных конфет.

Известно, что преступники скрылись с места преступления на белом "Фольксвагене Джета". Видеонаблюдение в магазине помогло установить приметы преступников: это двое высоких мужчин кавказской внешности.

Сумма ущерба сейчас устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили, что продавца супермаркета на Энгельса избили ради неоплаченного пива.

Фото: Pixabay

Теги: ограбление, пятерка, фабрика крупской
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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