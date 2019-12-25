В Петербурге двое грабителей вынесли из "Пятёрочки" весь шоколад

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 25 апреля в полицию поступил звонок от директора "Пятёрочки".
По её словам, в магазине по адресу ул. Егорова д. 25 лит. А, двое неизвестных похитили 80 плиток шоколада и 8 коробок шоколадных конфет.
Известно, что преступники скрылись с места преступления на белом "Фольксвагене Джета". Видеонаблюдение в магазине помогло установить приметы преступников: это двое высоких мужчин кавказской внешности.
Сумма ущерба сейчас устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что продавца супермаркета на Энгельса избили ради неоплаченного пива.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )