Продавца супермаркета на Энгельса избили ради неоплаченного пива

Мужчина получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы и ссадины.

Ранним утром четверга, 23 апреля, в магазин "Перекресток" на проспекте Энгельса зашли двое неизвестных мужчин. Покупатели решили взять пива, но не захотели платить, поэтому похитили две бутылки алкоголя и вдобавок избили контролера. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

К избитому продавцу приехала скорая помощь, у 46-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные ссадины и ушибы. Однако встреча с агрессивными покупателями не довела до госпитализации: после оказания помощи на месте мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Вечером того же дня полиция задержала подозреваемых магазинных воров, которыми оказались неработающие 26-летний и 30-летний петербуржцы. Оба злоумышленника стали фигурантами административного дела о мелком хулиганстве, но решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба магазину также устанавливается.

Ранее мы рассказывали, как петербургские судебные приставы помогли задержать похитителя алкоголя и мяса.

Фото: pixabay