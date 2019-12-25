Петербургские судебные приставы помогли задержать похитителя алкоголя и мяса

Мужчины поспешили на помощь двум продавщицам, пытавшимся остановить воришку.

Судебные приставы в Петербурге помогли задержать магазинного воришку во время рабочего объезда, рассказали 23 апреля в пресс-службе УФССП.

У здания Куйбышевского районного суда на Караванной улице двое приставов услышали женский крик о помощи из арки соседнего дома. Мужчины отправились на помощь и увидели, как у ближайшего магазина две продавщицы пытаются остановить мужчину. Женщины кричали, что злоумышленник украл продукты. Приставы поймали вора, вызвали полицию и передали вора стражам порядка. Как выяснилось, мужчина действительно украл из магазина пять бутылок алкоголя и мясные продукты. Ранее грабитель оказался судим за хранение наркотиков. В отношении воришки составили административный протокол о мелком хищении.

Немногим ранее и в Ломоносове задержали любителя алкоголя с темным прошлым.

Фото: Новости ФССП России / "ВКонтакте"