В Ломоносове задержали любителя алкоголя с темным прошлым

Рецидивист украл из магазина несколько бутылок алкоголя, не заплатив.

В Ломоносове задержали рецидивиста, укравшего в магазине на Михайловской улице несколько бутылок алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 апреля наряд вневедомственной охраны отреагировал на сработанную кнопку тревожной сигнализации в гипермаркете в Ломоносове и приехал на место. Как выяснилось, причиной тревоги стал мужчина, который пронес через кассу несколько бутылок текилы и виски общей стоимостью 4800 рублей, не заплатив за товар. Воришку задержали на месте.

Мужчина оказался ранее судим за грабеж и кражи и снова стал фигурантом уголовного дела, на этот раз о покушении на кражу. Похищенный алкоголь изъяли, вора отправили в полицейский отдел.

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Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти