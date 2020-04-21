Убийство в швейном цехе на Дегтярева попало на видео

Сотрудник защищал свою коллегу от нападавшего.

В Петербурге сотрудник цеха по пошиву спецовок вступился за коллегу и зарезал ножом её обидчика. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина в черной толстовке забегает и начинает бить по лицу женщину, сидевшую за швейной машинкой. Хулигана попытались оттащить, но он стал оказывать бурное сопротивление. В итоге он получил удар ножом в грудь от одного из сотрудников. Нападавший 25-летний молодой человек скончался до приезда скорой.

Заступившийся за женщину сотрудник цеха без сопротивления сдался полиции. По данным СМИ, напавший на женщину, оказался её братом, который так хотел наказать её за непослушание.

Накануне в Ленобласти женщина нашла тело 16-летней дочери в ванной.

Видео: Telegram/ Редко, да метко!