В Ленобласти женщина нашла тело 16-летней дочери в ванной

В воде плавала зарядка от смартфона.

Днем 20 апреля в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в Лужском районе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органов.

В полицию с заявлением обратилась женщина из поселка Межозерный Ленобласти. Она рассказала, что пошла проверить в ванную комнату свою дочь 2003 года рождения. Девочка была мертва, в воде плавала зарядка от смартфона.

С места происшествия полицейские изъяли мобильный телефон, зарядное устройство и ноутбук. Ведется проверка.

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Фото: pixabay