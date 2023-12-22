Пассажир "Ласточки", прибывший в Петербург из Новгорода, украл монитор

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

На Московском вокзале Петербурга раскрыли кражу в "Ласточке" сообщением "Великий Новгород – Санкт-Петербург".

Как рассказала пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте, в полицию обратился 24-летний пассажир и сообщил о пропаже монитора. Потерпевший пояснил, что оставил монитор рядом на соседнем пассажирском кресле.

Подозреваемым оказался 36-летний слесарь из Калининграда. Он увидел, что молодой человек оставил монитор на сидении, а сам покинул поезд. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина забрал технику и вышел из вагона.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В марте на Ладожском вокзале пскович украл смартфон у спящего пассажира.

Фото и видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте