На Ладожском вокзале пскович украл смартфон у спящего пассажира

Молодой человек уснул в ожидании своего поезда. Этим и воспользовался злоумышленник.

Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу мобильного телефона на Ладожском вокзале. Было установлено, что к хищению чужого имущества причастен неоднократно судимый житель Пскова. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

К полицейским обратился 25-летний житель Ленинградской области, у которого пропал смартфон на территории Ладожского вокзала. Оперативно был установлен подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 50-летний житель Пскова. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за аналогичное преступление.

Молодой человек уснул в ожидании своего поезда. Этим и воспользовался злоумышленник. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он достал телефон из кармана штанов потерпевшего, не спеша проверил его целостность и направился к выходу из вокзала. Подозреваемый продал телефон, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее был задержан подозреваемый, который украл из банковских ячеек в Петербурге $450 тысяч и €30 тысяч.

Видео: СПб ЛУ МВД России на транспорте