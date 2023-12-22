Петербуржец подобрал портмоне, которое уронил турист, и стал фигурантом уголовного дела

Материальный ущерб пострадавший мужчина оценил в 78,6 тысячи рублей.

В Петербурге полицейские в кратчайшие сроки раскрыли пропажу портмоне у иностранного туриста. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Петербурга 24 апреля обратился турист из юго-восточной Азии, который сообщил полицейским, что днём ранее во время посещения музея на Дворцовой набережной обнаружил отсутствие портмоне. Как сообщил иностранец, в портмоне была валюта, кредитные карты, удостоверение личности, а также ключи от дома. Материальный ущерб мужчина оценил в 78,6 тысячи рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что иностранец выронил портмоне в момент выхода из автомобиля BMW на Дворцовой набережной, куда его привез водитель в рамках культурной программы. Стоявший неподалеку водитель микроавтобуса заметил на асфальте бумажник и подобрал его, не попытавшись установить истинного хозяина найденного имущества.

Полицейские задержали мужчину, присвоившего чужое имущество. Им оказался 53-летний петербуржец. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Ранее девушка вытащила из рюкзака пожилой петербурженки кошелек. В нём лежали 44 тысячи рублей.

Фото и видео: МВД