Совфед планирует запретить "трэш-стримы" в интернете

Предложения по этому вопросу обсудят в январе 2021 года.

Совет Федерации планирует запретить на законодательной основе "трэш-стримы" после случая с блогером Станиславом Решетняком, известным под ником Reeflay. Об этом заявила председатель Валентина Матвиенко.

2 декабря в ходе стрима девушка, которая находилась в кадре, умерла. Блогер вызвал врачей и полицию, не выключив трансляцию. Решетняка обвинили в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". Он был отправлен в СИЗО на два месяца.

Мы не должны допускать такие страшные вещи в интернете. Давайте в конце января обсудим предложения по этому вопросу. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее в Совете Федерации назвали долю кибератак из США на чувствительные российские объекты.

Видео: YouTube / Совет Федерации