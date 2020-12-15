Эта цифра равняется двум третям от общего числа кибератак.

В Совете Федерации назвали долю кибератак из США на чувствительные российские объекты. С заявлением выступил глава комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Доля кибератак, осуществляемых из США, по чувствительным объектам РФ достигает как минимум 48-52%. Андрей Климов, член Совфеда

Он отметил, что эта цифра равняется двум третям от общего числа кибератак.

Ранее в Пентагоне сравнили кибератаки с применением оружия массового поражения. Заместитель начальника Комитета глав штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен. сообщил о том, что Вашингтон должен выяснить, как следует защищаться от данных нападений.

Видео: YouTube / Совет Федерации