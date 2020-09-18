В Пентагоне сравнили кибератаки с применением оружия массового поражения

Генерал Джон Хайтен рассказал о позиции оборонного ведомства США в данном вопросе.

В Пентагоне сравнили масштабные кибератаки с применением оружия массового поражения. Об этом журналистам заявил заместитель начальника Комитета глав штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен.

Кибератака, оказывающая значительное воздействие на нашу страну или значительно затрагивающая мир, может быть определена как применение оружия массового поражения Джон Хайтен, американский генерал

Генерал сообщил о том, что Вашингтон должен выяснить, как следует защищаться от данных нападений.

Пентагон намерен сосредоточиться на конкуренции с Китаем и Россией.