Во время пандемии переболеть ковидом или уйти на самоизоляцию успели 55 сенаторов.

Законопроект об определении самоизоляции может появиться в весеннюю сессию. Об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор выступила на пресс-конференции, посвященной итогам работы парламента РФ в осеннюю сессию 2020 года. Матвиенко заметила, что за время пандемии переболеть коронавирусом или уйти на самоизоляцию успели 55 российских сенаторов.

55 сенаторов либо переболели коронавирусом, либо находились на самоизоляции в связи с контактами с ковидными больными, но, к счастью, абсолютное большинство перенесло это заболевание в достаточно легкой форме Валентина Матвиенко, председатель СФ РФ

Парламентарий верхней палаты добавила, что при рассмотрении законопроекта о самоизоляции специалисты будут учитывать в данном вопросе международный опыт в том числе.

Матвиенко призвала прекратить дискуссию о сроках проведения единого дня голосования.

Видео: YouTube / Совет Федерации