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Матвиенко выступила против жесткого административного госрегулирования цен на продукты
Сегодня, 12:12
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lesjasap

Матвиенко выступила против жесткого административного госрегулирования цен на продукты

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Глава СФ призвала правительство действовать через экономические рыгачи.

Валентина Матвиенко выступила против жесткого административного госрегулирования цен на продукты. Об этом председатель Совета Федерации рассказала журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам работы осенней сессии парламента. По мнению спикера СФ, правительство должно контролировать стоимость продуктов через экономические рычаги.

Мы все-таки живем в рыночной экономике, мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит и так далее

Валентина Матвиенко, глава Совфеда России

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Теги: валентина матвиенко, продукты, рост цен, совет федерации, урегулирование цен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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