Глава СФ призвала правительство действовать через экономические рыгачи.

Валентина Матвиенко выступила против жесткого административного госрегулирования цен на продукты. Об этом председатель Совета Федерации рассказала журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам работы осенней сессии парламента. По мнению спикера СФ, правительство должно контролировать стоимость продуктов через экономические рычаги.

Мы все-таки живем в рыночной экономике, мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит и так далее Валентина Матвиенко, глава Совфеда России

Закон о дистанционном образовании примут весной.