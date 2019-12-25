Совфед одобрил закон о RuStore на устройствах Apple

С 1 сентября запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению использования приложений российских разработчиков.

Совет Федерации на заседании в среду, 2 июля, одобрил закон о запрете препятствовать установке магазина приложений RuStore на устройствах Apple.

В законопроекте отмечается. что с 1 сентября 2025 года запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования приложений российских разработчиков и единого магазина приложений. Также документ уточняет условия распространения программ, используемых потребителями на отдельных видах технически сложных товаров, в том числе для того, чтобы Apple открыла возможность устанавливать RuStore на свои смартфоны и планшеты.

Ранее мы сообщали, что суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент.

Фото: pxhere.com