Суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя суда.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Компании назначили штраф в размере 3 млн рублей. Ее признали виновным в совершении административного правонарушения. При этом не уточняется, за какой контент оштрафовали Apple.

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