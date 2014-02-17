Суд оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя суда.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Компании назначили штраф в размере 3 млн рублей. Ее признали виновным в совершении административного правонарушения. При этом не уточняется, за какой контент оштрафовали Apple.
Ранее мы сообщали, что в Ханты-Мансийске осудят подрядчика за махинации с муниципальными контрактами на 40 млн рублей.
Фото: Pixabay.com
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