Многие властные органы занимаются одной и и той же работой.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "разнотык" хронической проблемой России и призвал все государственные ведомства работать слаженно.

Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ

Он подчеркнул, что многие властные органы занимаются одной и и той же работой, которая несогласована между собой. Он призвал Минздрав вместе с министерством образования и науки сформировать комплексный межведомственный план научных исследований, чтобы они вместе двигались в одной повестке.

Ранее Медведев призвал разработать единый план действий для защиты от новых инфекций.

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