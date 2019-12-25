Заместитель председателя главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал разработать единый план действий для защиты от новых инфекций.
Нужно подумать и над разработкой единого плана действий.
Дмитрий Медведев, заместитель председателя главы Совета безопасности РФ
По его словам, это может быть "дорожная карта", которая подобно позволит отвечать на подобные кризисные явления в будущем.
Ранее Медведев попросил МВД и ФСБ подготовить прогноз угроз в свете предстоящих выборов в ГД.
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