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Медведев призвал разработать единый план действий для защиты от новых инфекций
Сегодня, 13:55
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matveyvn

Медведев призвал разработать единый план действий для защиты от новых инфекций

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По его словам, это может быть "дорожная карта".

Заместитель председателя главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал разработать единый план действий для защиты от новых инфекций.

Нужно подумать и над разработкой единого плана действий.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя главы Совета безопасности РФ

По его словам, это может быть "дорожная карта", которая подобно позволит отвечать на подобные кризисные явления в будущем.

Ранее Медведев попросил МВД и ФСБ подготовить прогноз угроз в свете предстоящих выборов в ГД.

Теги: дорожная карта, коронавирус, медведев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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