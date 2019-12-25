Медведев попросил МВД и ФСБ подготовить прогноз угроз в свете предстоящих выборов в ГД

Многие структуры или преступные группировки постараются воспользоваться данными процессами.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил МВД и ФСБ подготовить прогноз угроз в свете предстоящих в 2021 году выборов в Государственную Думу и переписи населения.

Такие события всегда могут вызывать отдельные межэтнические или межконфессиональные конфликты. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России

Он отметил, что, по крайней мере, многие структуры или преступные группировки постараются воспользоваться данными процессами. Медведев обратился к ФСБ, МВД и Генеральной прокуратуре с просьбой подготовить детальный прогноз по теме, а после на его основе разработать комплекс мер по нейтрализации угроз.

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