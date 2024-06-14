Умные рельсы: в Петербурге до конца года начнут тестировать беспилотный трамвай

Тестирование сначала проведут на полигоне, затем — в реальных городских условиях.

В Санкт‑Петербурге продолжается работа над высокоавтоматизированным трамваем, который создают на базе модели "Богатырь‑М". В "Горэлектротрансе" завершили первый этап научно‑исследовательских работ и подвели промежуточные итоги, сообщила пресс‑служба Комитета по транспорту.

До конца года запланированы опытно‑конструкторские работы. Трамвай получит расширенный набор оборудования: дополнительные сенсоры, вычислительные комплексы с элементами искусственного интеллекта, а также специально оборудованное рабочее место для водителя‑испытателя. При этом на начальных испытаниях присутствие человека в кабине будет обязательным. Тестирование сначала проведут на полигоне, затем — в реальных городских условиях.

Председатель Комитета по транспорту Денис Минкин отметил, что ключевой задачей проекта является повышение безопасности и эффективности перевозок. По его словам, нужно создать систему, которая будет подстраховывать водителя, увеличивать надежность движения и снижать риск ДТП.

В Комитете также напомнили, что транспортная система Петербуга уже активно внедряет интеллектуальные решения. На городских маршрутах курсирует свыше 350 трамваев, оснащенных системой активной безопасности и помощи водителю.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге начали обкатывать новый трамвай "Синара".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)