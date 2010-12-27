Смольный купит новый трамвай за 95 млн рублей

Победителя аукциона выберут 19 ноября.

В понедельник, 29 октября , стало известно, что Смольный планирует купит один новый трамвай за 95 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Так, по условиям контракта подрядчик до 10 декабря обязан поставить подвижной состав.

При этом трамвайный вагон должен быть 28 метров в длину и не более 2,65 метра в ширину. В нем должны помещаться 170 человек, при условии, что посадочных мест будет 50. Помимо этого в трамвае должен быть Wi-Fi, USB-азьемы и розетки для зарядки мобильных телефонов.

Победителя аукциона выберут 19 ноября.

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Фото:Pixabay