"Метрострой" прокомментировал строительство Фрунзенского радиуса

Причиной остановки работ на участке Фрунзенского радиуса назвали отсутствие денег.

Сотрудники "Метростроя" рассказали, почему участок Фрунзенского радиуса больше года находится в строительстве. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург".

Причиной остановки работ на участке Фрунзенского радиуса назвали отсутствие денег. По словам пресс-секретаря "Метростроя", стоимость контракта сначала была сокращена госзаказчиком на 30 процентов, что привело к тому, что еще полтора года назад все выделенные деньги закончились.

Мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости увеличения цены контракта, однако решение об этом было принято только в августе этого года. И до сих пор эти средства на счет "Метростроя" так и не поступили. Пресс-служба "Метростроя".

Аванс погасят в тот момент, когда субподрядчики выполнят работы. Это касается поставки оборудования и монтажа. Среди проблем также наблюдается нарушение сроков поставки материалов и оборудования. Их приобретение планировали из ожидаемых средств.

Ранее сообщалось, что депутат петербургского ЗакСа предложил Беглову создать рабочую группу для строительства метро

Фото: Piter.TV