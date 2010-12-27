По мнению парламентария, основная проблема Петербурга состоит в постоянных срывах сроков строительства новых станций.

Депутат петербургского ЗакСа предложил Беглову создать рабочую группу для строительства метро. Об этом сообщили в в пресс-службе парламентария.

По мнению Цивилева, основная проблема Петербурга состоит в постоянных срывах сроков строительства новых станций. Именно поэтому депутат считает, что городским властям следует пристально следить за строительством новых станций.

Один из примеров — Красносельско-Калининская линия, без которой застраиваемому юго-западу грозит транспортный коллапс. Рабочая группа должна объединить все заинтересованные стороны для принятия оперативных решений по всем проблемным вопросам, связанным со строительством метро сообщает Цивилев

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Фото: Piter.TV