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Депутат петербургского ЗакСа предложил Беглову создать рабочую группу для строительства метро 
Вчера, 20:26
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IRINA_CHALKINA
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Депутат петербургского ЗакСа предложил Беглову создать рабочую группу для строительства метро 

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По мнению парламентария, основная проблема Петербурга состоит в постоянных срывах сроков строительства новых станций.

Депутат петербургского ЗакСа предложил Беглову создать рабочую группу для строительства метро. Об этом сообщили в в пресс-службе парламентария.

 По мнению Цивилева, основная проблема Петербурга состоит в постоянных срывах сроков строительства новых станций. Именно поэтому депутат считает, что городским властям следует пристально следить за строительством новых станций.

Один из примеров — Красносельско-Калининская линия, без которой застраиваемому юго-западу грозит транспортный коллапс. Рабочая группа должна объединить все заинтересованные стороны для принятия оперативных решений по всем проблемным вопросам, связанным со строительством метро

сообщает Цивилев

Ранее мы сообщали о том, что "Метрострой" разработал детальный график выплат сотрудникам 

Фото: Piter.TV

Теги: алексей цивилев , врио александр беглов , депутат петербургского закса , строительство метро
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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