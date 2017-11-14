"Метрострой" разработал детальный график выплат сотрудникам 

Так, подрядные организации смогут постепенно погасить задолженность, и к концу 2018 года выйти на плановый график выплаты заработной платы.

В четверг, 25 октября, в "Метрострое" состоялась встреча руководства компании с представителями "Управление № 10 Метростроя. Об этом сообщали в пресс-службе компании.

В беседе также учавствовали представители "Семнадцатого управления Метрострой", а также с заместитель председателя КРТИ по вопросам развития метрополитена Михаил Королев.

В рамках этой, а также состоявшихся накануне, 24 октября, беседы были озвучены причины, которые привели к сложившейся ситуации. Основная причина сегодня – это отставание приемки заказчиком выполненных работ. Кроме того, существенно сказывается на движении финансовых средств система банковского сопровождения, обязательная для подрядчиков отмечают в компании

В компании подчеркнули, что по-прежнему, остро стоит вопрос об изменений тарифов на заработную плату, закладываемых в государственные контракты. По документам на строительство Невско-Василеостровской линии зарплата рабочего 4 разряда составляет всего 11300 рублей в месяц. "Метрострой" пытался урегулировать этот вопрос с заказчиком, но до сих пор этого не получилось.

На встрече руководство "Метростроя" выслушало претензии работников субподрядных организаций и сообщило, что утром этого же дня состоялось совещание с участием заказчика, где был разработан детальный график приемки и оплаты работ по действующим контрактам на строительство метро до конца года сообщают в пресс-службе

Согласно новому графику, подрядные организации смогут постепенно погасить задолженность, и к концу 2018 года выйти на плановый график выплаты заработной платы. Известно, что в данный момент частично выплачена заработная плата за август месяц. Полностью зарплату рабочие получат до конца этого месяца, а к середине ноября будет погашена задолженность выплат за сентябрь.

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