Гендиректор СМУ-11 "Метрострой" обвиняется в неуплате налогов

Гендиректор СМУ-11 "Метрострой" Андрей Морозов уклонялся от уплаты НДС и налогов.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил дело по признакам уклонения от уплаты налогов в отношении гендиректора СМУ-11 "Метрострой" Андрея Морозова. Тем временем, налоговая инспекция занимается банкротством предприятия.

О расследовании уголовного дела стало известно на сайте Следственного комитета 14 ноября 2017 года. По предварительным данным, Морозов с апреля 2011 года по март 2014 года не платил НДС и налоги на прибыль на сумму более 719 млн рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании гендиректора СМУ-11 "Метрострой" меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Отметим, что в прошлом году Федеральная налоговая служба доначислила компании более миллиарда рублей сборов, пеней и штрафов, а летом текущего года подала иск о банкротстве компании.