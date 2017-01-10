Эксперты выступили против тотальной уборки листвы в Санкт-Петербурге

Осенняя уборка несет в себе угрозы для экологии города.

Осень перешагнула порог красивой желтой листвы, и вот уже совсем скоро этот покров начнет падать вниз на дороги, детские и спортплощадки и другие городские территории. В связи с этим встал вопрос о грамотном подходе к уборке участков от опавшей листвы.

Мы привыкли в день благоустройства убирать листву именно в парках, на зеленых территориях между жилыми домами, а кто-то, возможно, считает правильным оставить листья на землях общего пользования, сэкономить деньги на вывозе листвы и сконцентрироваться на уборке в других местах. Надо изучить мнение жителей и специалистов Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Специалисты на тотальный сбор листьев наложили вето. По мнению экспертов осенняя уборка несет в себе угрозы для экологии городов. Листья служат укрытием для насекомых и питанием для дождевых червей, которые рыхлят землю., позволяя корням дышать и тем самым улучшают состав земляного покрова. Помимо этого ковер из опавших листьев служит дополнительной защитой для растений во время заморозков, пока еще не выпал снег.

Опавшие листья служат материалом для переработки микроорганизмами, дождевыми червями и другой флорой, и фауной, которые делают экологическую систему почвы здоровой и устойчивой. Если мы не хотим жить в бетонной пустыне, то нужно обеспечить возможность выжить всем нашим экологическим спутникам, включая почвенную флору и фауну. Антон Дубенюк, главный садовник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"

О вредности уборки листьев во дворах говорит и другой эксперт – заместитель ди⁠ректора Ботанического сада МГУ, кандидат биологических наук Александр Раппопорт.

Когда убираем – нарушаем баланс питательных веществ и обедняем почву. Нарушаем трофическую цепь – целая группа организмов остается без пищи и крова. Нарушаем микроклимат в прикорневой зоне – земля иссушается (корни тоже), промораживается гораздо глубже зимой. Тратим бензин, выбрасываем СО2 при транспортировке. Александр Раппопорт

Тем не менее, в каждом городе есть места, в которых категорически нельзя оставлять опавшую листву. Лежащие вдоль проезжей части и пешеходных дорожек листья намокают, подгнивают, превращаются в кашу и попадают под колёса машин, нередко приводя к ДТП. Кроме того, опавшая листва забивает люки ливневой канализации и приводит к образованию "озер" на проезжей части и внутри дворов. По этим же причинам мешает листва с деревьев и пешеходам. Грязные скользкие листья мешают пешеходам и могут быль опасны для детей, поэтому в обязательном порядке листву собирают на детских и спортивных площадках, в зоне аттракционов и входа в парки.

Фото: gorsreda-spb.ru