Подмосковье вошло в число лидеров рейтинга по приросту качества городской среды

При составлении рейтинга учитывали 36 показателей.

Подмосковье вошло в число лидеров среди регионов России по приросту качества городской среды. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональное Министерство благоустройства.

По данным ведомства, Подмосковье значительно улучшило свои позиции по сравнению с 2019 годом. Среди лучших городов региона в различных категориях оказались Реутов, Красногорск, Котельники, Лобня, Истра, Можайск, Руза и Верея. Отмечается, что при составлении рейтинга учитывали 36 показателей.

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