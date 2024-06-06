В Госдуме ответили на слухи о налоге на бездетность для мужчин

По словам депутата, в России уже был подобный налог, но "своей цели он не достиг".

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ответила на слухи о налоге на бездетность для мужчин. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, в Госдуме такой законопроект не рассматривают. Она напомнила, что в России уже был подобный налог, но "своей цели он не достиг". Бессараб отметила, что нужно менять само отношение к деторождению. Депутат добавила, что государство старается это делать помощью семье и поддержкой.

Ранее cиноптик Шувалов заявил, что снег останется в Москве до середины апреля.

Фото: Piter.tv