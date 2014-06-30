  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Городская среда Петербурга стала лучшей в РФ
Сегодня, 21:44
54
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Городская среда Петербурга стала лучшей в РФ

0 0

За последние несколько лет в городе на Неве благоустроили 226 общественных пространств.

Петербург признан лучшим регионом РФ в реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом 29 августа рассказали в пресс-службе Смольного. 

Северная столица стала лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Награждение состоялось в Калуге. Отмечены регионы, организации и эксперты страны, которые внесли особый вклад в благоустройство своих территорий за последние 5 лет. 

Почетную награду получил комитет по благоустройству Петербурга, отвечающий за реализацию соответствующего регионального проекта в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". 

Первая премия за всю историю существования этого федерального проекта присуждена нашему городу. Это заслуженная награда, высокая оценка совместной работы комитета по благоустройству, районов и муниципальных образований, всех петербуржцев.

Губернатор Петербурга 

За последние несколько лет в рамках проекта в городе на Неве благоустроили 226 общественных пространств. В этом году откроется около 50 территорий для отдыха, занятий спортом, прогулок с детьми, игр и встреч с друзьями. 

Ранее на Piter.TV: в Саперном на берегу Невы появится новое общественное пространство. 

Фото: Piter.TV

Теги: городская среда, общественные пространства
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии