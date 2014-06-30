Городская среда Петербурга стала лучшей в РФ

За последние несколько лет в городе на Неве благоустроили 226 общественных пространств.

Петербург признан лучшим регионом РФ в реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом 29 августа рассказали в пресс-службе Смольного.

Северная столица стала лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды. Награждение состоялось в Калуге. Отмечены регионы, организации и эксперты страны, которые внесли особый вклад в благоустройство своих территорий за последние 5 лет.

Почетную награду получил комитет по благоустройству Петербурга, отвечающий за реализацию соответствующего регионального проекта в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Первая премия за всю историю существования этого федерального проекта присуждена нашему городу. Это заслуженная награда, высокая оценка совместной работы комитета по благоустройству, районов и муниципальных образований, всех петербуржцев. Губернатор Петербурга

За последние несколько лет в рамках проекта в городе на Неве благоустроили 226 общественных пространств. В этом году откроется около 50 территорий для отдыха, занятий спортом, прогулок с детьми, игр и встреч с друзьями.

Ранее на Piter.TV: в Саперном на берегу Невы появится новое общественное пространство.

Фото: Piter.TV