Беглов рассказал о задержке открытия станций Фрунзенского радиуса

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, сколько было выявлено нарушений на новых станциях метро Фрунзенского радиуса. Об этом сообщило ТАСС.
По словам градоначальника, общее число выявленных нарушений, из-за которых задержали открытие станций, составило около 1,5 тысячи. При этом недочеты были связаны не только со строителями, но и с проектировщиками.
Меня уверяли: все готово, порядок полный. <…>Я сказал, что не стану рисковать людьми даже в малом. Когда все доделали, тогда и пустили пассажиров. Безопасность дороже,
– рассказал губернатор
Все нарушения устранили к 30 сентября и Ростехнадзор дал разрешение на ввод станций в эксплуатацию.
На станции метро "Проспект Славы" вместо витражей установили стёкла с плёнкой-самоклейкой.
Фото: Piter.tv
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