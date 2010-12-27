На станции метро "Проспект Славы" вместо витражей установили стёкла с плёнкой-самоклейкой

Также на "Дунайской" не установили мозаику, а в "Шушарах" – витражи. Всё находится на складе.

В Дирекции транспортного строительства рассказали, что до сих пор не приняли часть работ на Фрунзенском радиусе у "Метростроя". Дирекция отказалась платить за оформление станции метро "Проспект Славы", где по утвержденному проекту должны быть витражи. На деле вместо витражей оказалась пленка-самоклейка. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

За оформление трех станций отвечала компания "Тесер". Как сообщил директор компании Андрей Чесноков, их художникам просто не удалось установить витражи, так как неизвестные рабочие уже установили их реплику.

По словам Чеснокова, "Метрострой" тогда не оповещал художников о своём решении отойти от первоначального проекта. В компании художников предупредили лишь о том, что не собираются ставить строительные леса на "Дунайской", которые необходимы для монтажа мозаики. Директор компании "Тесер" считает, что к таким действиям "Метрострой" подтолкнула спешка и нежелание или невозможность своевременно оплатить работу их организации.

"Тесер" подал 3 иска к УПТК Филиал "Метрострой" на общую сумму более 36 миллионов рублей.

В итоге мы получили 30% от стоимости, указанной в договоре поставки, в то время как 100% должны были заплатить до конца сентября, – рассказал Чесноков

Витражи при этом до сих пор хранятся в мастерской и "Тесер" по прежнему готов поставить их. При этом речь не только об оформлении на "Проспекте Славы", но и о части интерьера на других станциях – и на "Дунайской"(мозаика), и в "Шушарах"(витражи). Художники согласны даже бесплатно установить витражи в Шушарах, если им полностью оплатят все работы на двух других станциях.

В "Метрострое" затруднились оперативно прокомментировать ситуацию в связи с отбытием в СИЗО директора компании Николая Александрова. Сергей Харлашкин, который должен стать директором организации, сказал, что знает об этой ситуации и пообещал разобраться с ней.

В апреле этого года петербургские художники попытались продать мозаичное панно со станции метро "Проспект Славы".

Фото: Piter.tv; компания "Тесер"