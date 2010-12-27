Главу "Метростроя" заключили под стражу на два месяца

Подсудимый свою вину отрицает.

Дзержинский районный суд избрал меру пресечения для руководителя "Метростроя". Николай Александров обвиняется по статье ч.4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата".

По версии следствия, глава строительной компании не позднее ноября 2017 года объединился с Кузьменко (УПТК филиал ОАО "Метрострой") и Болотовым (ООО "БТР"). Сообщники решили похитить деньги "Метростроя", заключив фиктивный договор на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.

По предварительным данным, ущерб составил не менее 178 млн рублей.

Николай Александров свою вину не признал, пообещал, что не собирается сбегать и не будет противодействовать следствию. Назвать среднюю сумму своих расходов и доходов не смог.

Адвокат подсудимого утверждает, что арест руководителя организации приведет к банкротству предприятия и 4 тыс. безработных. Привести аргументы по этому поводу сторона защиты не смогла.

Суд принял решение оставить Александрова под стражей до 8 февраля 2020 года.

О задержании главы "Метростроя" стало известно 10 декабря. Мужчина несколько дней не выходил на работу.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга