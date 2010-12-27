В Петербурге задержали гендиректора "Метростроя"

Стало известно, почему гендиректор "Метростроя" Николай Александров не вышел на работу после обысков ФСБ. Оказалось, что руководителя организации задержали.
По информации "78.ru", Александров подозревается в присвоении и растрате, совершенной организованной группой, либо в особо крупном размере. Задержание не отменяет всех договоренностей строительной компании с Петербургом.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что за выплатой зарплат рабочим "Метростроя" следят в Генпрокуратуре РФ. Организация неоднократно задерживала оплату труда рабочим.
Фото: пресс-служба "Метростроя"
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