В Петербурге задержали гендиректора "Метростроя"

Руководитель не появлялся на рабочем месте два дня.

Стало известно, почему гендиректор "Метростроя" Николай Александров не вышел на работу после обысков ФСБ. Оказалось, что руководителя организации задержали.

По информации "78.ru", Александров подозревается в присвоении и растрате, совершенной организованной группой, либо в особо крупном размере. Задержание не отменяет всех договоренностей строительной компании с Петербургом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за выплатой зарплат рабочим "Метростроя" следят в Генпрокуратуре РФ. Организация неоднократно задерживала оплату труда рабочим.

Фото: пресс-служба "Метростроя"