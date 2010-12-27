За выплатой зарплат рабочим "Метростроя" следят в Генпрокуратуре РФ

В организации погасили долги по зарплате за декабрь 2018 и за январь-май 2019.

Рабоникам подрядных и субподрядных организаций ОАО "Метростроя" практически полностью выплатили заработные платы. Ранее компания не выплатила более 66 млн рублей 1166 работникам, сообщила пресс-слежба вице-премьера Татьяны Голиковой, передала "Фонтанка.ру".

Задолженность, которая появилась за декабрь 2018 и с января по май 2019, полностью погасили, а всех виновных в нарушении законодательства привлекли к административной ответственности.

За тем, чтобы строители петербургского метрополитена получали оплату труда вовремя, следят Роструд, СК РФ, Генеральная прокуратура РФ и правительство Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рабочие проложили второй километр коричневой ветки метро Петербурга.

Фото: Метрострой. История петербургского метро / ВКонтакте