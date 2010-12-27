Рабочие проложили второй километр коричневой ветки метро Петербурга

До границы станции "Путиловская" осталось меньше 500 метров.

Во вторник, 19 ноября, сотрудники ЗАО "Тоннельный отряд-3" установили 2000-е кольцо левого перегонного тоннеля от станции "Юго-Западная" (рабочее название "Казаковская"). Теперь до границы станции "Путиловская" осталось меньше 500 метров. Об этом сообщили в группе "Метрострой. История петербургского метро".

В июле 2019 года рабочие проложили первый километр коричневой ветки. Спустя четыре месяца ее протяженность составила уже два километра. 2000-е кольцо установила та же бригада, на счету которой 1000-е кольцо.

Ранее в петербургском метро объяснили, зачем машинист сигналит в тоннеле.

Фото: ВКонтакте / "Метрострой. История петербургского метро"