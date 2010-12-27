В петербургском метро объяснили, зачем машинист сигналит в тоннеле

Гудок машинист дает в нескольких случаях.

В петербургском метрополитене объяснили, зачем машинисты иногда сигналят, выезжая из тоннеля. О причинах громких гудков, знакомых петербуржцам, рассказала пресс-служба подземки.

Как выяснилось, машинисты сигналят, если едут мимо станции без остановки, если перегоняют состав, к примеру. Или если в тоннелях есть освещение – это знак ведущихся там работ. Гудком машинист предупреждает рабочих, и они встают на банкетку сбоку, пропуская поезд.

Светло в тоннелях становится также после ночных работ на путях и в утренние часы, пока на работу выходят первые пять поездов. В ночи в метро ремонтируют и заменяют рельсы и шпалы, вывозят мусор, проверяют металлоконструкции и промывают тоннели.

Ранее молодые художники примут участие в оформлении новых станций метро.

Фото: Piter.TV