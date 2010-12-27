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Молодые художники примут участие в оформлении новых станций метро
Сегодня, 18:19
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Молодые художники примут участие в оформлении новых станций метро

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Речь идет о станциях Красносельско-Калининской линии.

В оформлении новой "коричневой" ветки петербургского метрополитена примут участие молодые художники, в том числе студенты. Об этом 15 ноября сообщил главный архитектор ОАО "Метрогипротранс" Николай Шумов. 

В начале 2020 года будет объявлен конкурс среди начинающих специалистов и студентов старших курсов Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Молодым художникам предстоит разработать монументально-декоративные элементы для станций "Путиловская и "Казаковская" ("Юго-Западная"). Заказчиком выступает "Дирекция транспортного строительства". 

Ранее в КРТИ показали, как будут выглядеть станции "коричневой" ветки метро. На данный момент согласованы проекты двух из шести станций. Первый этап работ начался в 2014 году и должен завершиться в 2022. 

Фото: пресс-служба КРТИ

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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