В КРТИ показали, как будут выглядеть станции "коричневой" ветки метро

На данный момент согласованы проекты двух из шести станций.

Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга опубликовала изображения будущих станций Красносельско-Калининской линии метрополитена. Ветка состоит из шести станций - "Казаковской", "Путиловской", "Боровой", "Броневой", "Черниговской" и "Обводного канала - 2".

Строительство "коричневой" линии разбито на этапы. На первом этапе были спроектированы и начали строительство "Казаковской" и "Путиловской" и проходку между ними. Длина участка составит 5,15 км. Работы начались в конце 2014 и должны закончиться в 2022 году.

Станцию "Казаковская" назвали в честь маршала артиллерии В.И. Казакова. Вестибюль будет расположен на углу улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. В отделке станции использовали декоративные элементы из металла, индивидуальное оформление светильников в виде звезд.

Архитектурно-художественная концепция станции "Путиловская" раскрывает историю Путиловского завода. Вестибюль выходит главным фасадом на улицу Васи Алексеева.

Проекты других станций на данный момент находятся на согласовании.

В сентябре "коричневая ветка" исчезла с карт петербургского метрополитена.

Фото: пресс-служба КРТИ