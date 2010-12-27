"Коричневая ветка" исчезла с карт петербургского метрополитена

Также пропала и строящаяся "оранжевая" ветка.

В Петербурге появилась обновленная карта городского метрополитена. На схему добавили три станции Фрунзенского радиуса, однако убрали продолжение Правобережной линии и Красносельско-Калининскую линию. Об этом в социальных сетях сообщил пользователь Александр Белокосов 19 сентября.

"Сегодня заметил, что во всех поездах убрали со схем проектирующиеся станции, а там аж целая ветка и углубление в центр города. Совпадение? Не думаю!", - написал молодой человек.

Ранее пунктиром на карту были нанесены продолжение "оранжевой" ветки - станции "Театральная" и "Горный институт", а также новая, коричневая, линия метро, она состоит из шести станций.

В пресс-службе петербургской подземки пояснили, что теперь на схеме будут только те станции, которые на данный момент построены.

Ранее схема выглядела следующим образом:

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дата открытия новых станций Фрунзенского радиуса все еще неизвестна.

Фото: Александр Белокосов/VK, metro.spb.ru