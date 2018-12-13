Петербургские художники продают мозаичное панно, которое должно было украсить метрополитен

Мастера не получили за работу деньги и решили продать творение другим способом.

Петербуржцы продают мозаичное панно, которое должно было стать частью вестибюля на строящейся станции метро "Проспект Славы". Работа получила название "Афганистан". Сколько именно владелец запрашивает за композицию - неизвестно, как как стоимость скрыта. Согласно данным с сайте Авито, панно изготовлено из смальты. Продавцом указана некая Ксения.

Панно посвящено воинам-интернационалистам. В центре панно изображен выход войск через мост объясняет хозяин лота

Напомним, что производством мозаичного панно для городского метрополитена занималась компания, подведомственная "Метрострою". Контракт заключен на 257 миллионов рублей. Панно должны были украсить транспортные узлы. Однако, авансовый платеж и деньги за уже сделанные работы создатели так и не получили. Известно, что эти же мастера не смогли вернуть деньги и за украшение "Новокрестовской" и "Беговой" станций подземки.

Ситуация действительно патовая. Согласно закону, все платежи, целевое назначение которых заключается в оказании услуг или работ в рамках выполнения данного конкретного госконтракта, должны проходить через обособленный счет. Это обязательно как для генподрядчика, так и для субподрядчиков. У компании "Тесера" такого счета нет. Дирекция может провести платеж на обычный счет организации только в случае, если она является прямым поставщиком. Доказательством прямой поставки является лицензированность или сертифицированность продукта. Но в случае с таким уникальным произведением, как мозаичное панно, которое к тому же несет в себе явную художественную и авторскую ценность, это невозможно. комментируют ситуацию в пресс-службе "Метростроя"

Специалисты добавили, что платеж на десять миллионов рублей был включен "Метростроем" в ресстр платежей. Сумма является авансом для "Тесера". Однако, он так и не был акцептован и-за причин, указанных компанией выше.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ночь на 1 мая в метро Петербурга начнет курсировать поезд-челнок.

Фото: Авито, Pixabay.com