Состав будет ходить между станциями "Адмиралтейская" и "Спортивная" с 30 апреля по 15 ноября.

В ночь на 1 мая в метро Петербурга начнет курсировать поезд-челнок. Состав будет ходить между станциями "Адмиралтейская" и "Спортивная" фиолетовой линии. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Ночной поезд-челнок будет курсировать в метро Петербурга ежедневно с 30 апреля по 15 ноября. Исключением будут дни, когда подземка работает круглосуточно. Интервал движения 20 минут с 1 часа ночи до 03:00.

Ранее мы писали, что с 1 на 2 мая метро Петербурга будет работать всю ночь.

Фото: Piter.TV