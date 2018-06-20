С 1 на 2 мая метро Петербурга будет работать всю ночь

Вход в метро будет осуществляться как по жетонам, так и по проездным билетам.

В честь празднования 1 мая петербургское метро будет работать круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

В ночь со среды на четверг будут работать все станции подземки, кроме "Проспекта Ветеранов", "Ленинского проспекта", "Площади Ленина", "Девяткино", "Московской" и "Невского проспекта". Также для пассажиров закроют вестибюли станций "Технологический институт-1", "Площадь Александра Невского-2", "Достоевская" и "Спасская".

С 2 часов ночи до 04:30 нельзя будет купить проездные билеты БСК и активировать интернет-платежи. Вход в метро будет осуществляться как по жетонам, так и по заранее оформленным и пополненным проездным билетам.

Ранее мы писали, что россияне на этой неделе работают два дня.

Фото: Piter.TV