В метро Петербурга произошел сбой при оплате проезда "Единой картой петербуржца"

В частности, жалобы поступили от тех, кто проходил на станциях "Пролетарская" и "Петроградская".

Вечером 12 февраля в петербургском метро произошел сбой при оплате проезда "Единой картой петербуржца". Об этом горожане сообщили "Фонтанке".

Пришлось заплатить 70 рублей вместо привычных 47 рублей. В частности, жалобы поступили от тех, кто проходил на станциях "Пролетарская" и "Петроградская".

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" отметили, что "информация о проблеме передана в банк, а неисправность устранили". Представители подземки намерены провести анализ ситуации.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском метро готовятся к запуску 19-го поезда "Балтиец".

Фото: Piter.TV