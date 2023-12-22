В метро Петербурга произошел сбой при оплате проезда "Единой картой петербуржца"

Вечером 12 февраля в петербургском метро произошел сбой при оплате проезда "Единой картой петербуржца". Об этом горожане сообщили "Фонтанке".
Пришлось заплатить 70 рублей вместо привычных 47 рублей. В частности, жалобы поступили от тех, кто проходил на станциях "Пролетарская" и "Петроградская".
В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" отметили, что "информация о проблеме передана в банк, а неисправность устранили". Представители подземки намерены провести анализ ситуации.
Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском метро готовятся к запуску 19-го поезда "Балтиец".
Фото: Piter.TV
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