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В метро Петербурга произошел сбой при оплате проезда "Единой картой петербуржца"
Сегодня, 21:47
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В метро Петербурга произошел сбой при оплате проезда "Единой картой петербуржца"

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В частности, жалобы поступили от тех, кто проходил на станциях "Пролетарская" и "Петроградская".

Вечером 12 февраля в петербургском метро произошел сбой при оплате проезда "Единой картой петербуржца". Об этом горожане сообщили "Фонтанке".

Пришлось заплатить 70 рублей вместо привычных 47 рублей. В частности, жалобы поступили от тех, кто проходил на станциях "Пролетарская" и "Петроградская". 

В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" отметили, что "информация о проблеме передана в банк, а неисправность устранили". Представители подземки намерены провести анализ ситуации. 

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском метро готовятся к запуску 19-го поезда "Балтиец".

Фото: Piter.TV

Теги: метро петербурга, сбой оплаты
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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