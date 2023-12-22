В петербургском метро готовятся к запуску 19-ого поезда "Балтиец"

Сегодня состав отправится из цеха сборки и ремонта вагонов Октябрьского электровагоноремонтного завода в электродепо Автово, чтобы пройти финальные приёмо-сдаточные испытания.

В четверг, 8 февраля, 19-й вагон нового поколения "Балтиец" отправится из цеха сборки и ремонта вагонов Октябрьского электровагоноремонтного завода в электродепо Автово, чтобы пройти финальные приёмо-сдаточные испытания. Об этом информирует комитет по транспорту Петербурга.

На очереди также 20-й и 21-й составы нового поколения, сборка которых должна завершиться в феврале и марте соответственно. Прежде чем отправить поезда на испытания в депо, специалистам завода предстоит наладить электрооборудование, раздвижные двери и проверить качество внутренней отделки.

На данный момент в петербургском метро уже курсирует 144 вагона и 18 составов модели "Балтиец". Всего до конца 2031 года, благодаря средствам из Фонда национального благосостояния, выделенным по поручению президента России Владимира Путина, парк поездов города на Неве пополнится 950 вагонами данной модели. Это, в свою очередь, позволит обновить практически 50% существующего парка городской подземки.

В среду движение на синей ветке метро Петербурга остановливали из-за упавшего человека.

Фото и видео: Telegram / Начальник транспортного цеха