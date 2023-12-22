Движение на синей ветке метро Петербурга остановили из-за упавшего человека

Упавшего пассажира успели поднять на платформу.

Вечером среды, 7 февраля, на синей ветке метро Санкт-петербурга временно приостановили движение поездов из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена Северной столицы

Составы поездов некоторое время ходили только от станций "Купчино" до "Удельной". Отмечается, что пострадавший жив.

Ранее Piter.TV сообщал, подозреваемый в нападении на работника петербургского метро с электрошокером. Молодой человек стал фигурантом двух уголовных дел − о хулиганстве и нападении на представителя власти.

Фото: Piter.TV