Подозреваемый в нападении на работника петербургского метро с электрошокером задержан полицией

Молодой человек стал фигурантом двух уголовных дел − о хулиганстве (часть 2 статьи 213) и о нападении на представителя власти (часть 1 статьи 318).

Сотрудники петербургской полиции задержали 30-летнего местного жителя по подозрению в нападении на сотрудника метро с использованием электрошокера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Напомним, инцидент произошёл в конце января на станции метро "Улица Дыбенко". Подозреваемого обнаружили в Выборгском районе. Согласно официальной версии, 52-летний сотрудник метрополитена получил три поражения электрическим током.

Молодой человек стал фигурантом двух уголовных дел − о хулиганстве (часть 2 статьи 213) и о нападении на представителя власти (часть 1 статьи 318).

Ранее мы сообщили о том, что на юге Петербурга задержан стрелок из "газовика".

Главное фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0); Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти