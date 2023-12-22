На юге Петербурга задержан стрелок из "газовика"

Подозреваемого задержали в квартире по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером в понедельник, 5 февраля, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что у одного из домов по Моравскому переулку со стороны проезжей части произошла драка со стрельбой. Об этом стало известно Piter.TV.

В 20:15 прибывшим на место нарядом установлено, что по указанному адресу в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, неизвестный из пистолета произвёл выстрел в сторону 39-летнего петербуржца, после чего с места скрылся в парадной дома.

Подозреваемого задержали в квартире по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался 60-летний мужчина. У задержанного был изъят газовый пистолет, на него составлен административный протокол.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее мы сообщили о том, что пассажир выстрелил в водителя автобуса на севере Петербурга.

Видео: Piter.TV