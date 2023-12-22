Пассажир выстрелил в водителя автобуса на севере Петербурга

Стрелка разыскивают, возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 5 февраля, в экстренные службы поступило сообщение от 56-летнего водителя автобуса о том, что в него выстрелили во время движения на остановке "Бестужевская-Музей Маринеско" у дома №72 А по Кондратьевскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в салоне рейсового автобуса № 176 между водителем и пассажиром произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный выстрелил в заявителя из предмета, похожего на пневматический пистолет, после чего скрылся в сторону Маршала Блюхера.

Судя по приметам, стрелок не славянской внешности, рост 175-180, чёрные волосы, одет в темно-синюю куртку и серые штаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что BMW столкнулся с автобусом и разбил дверь магазина в Петроградском районе.

Фото: Piter.TV